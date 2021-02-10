"С "Коринтиансом" никаких контактов по Педро Роше не было", - заявил Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью "Спартака".
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Коринтианс" планирует арендовать Рошу. Указывалось, что сам игрок хочет продолжить карьеру в Бразилии.
Отметим, что Роша является игроком "Спартака" с 2017 года. Контракт нападающего с "красно-белыми" рассчитан до лета 2023 года.
Источник: Sport24
В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе "Коринтианса" к Педро Роше
В "Спартаке" прокомментировали данные СМИ о том, что "Коринтианс" намерен арендовать форварда Педро Рошу.
Фото: "Спартак"
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