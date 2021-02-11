Григорий Морозов рассказал о драке фанатов "Спартака" и "Динамо"

Защитник Григорий Морозов, выступающий в аренде за "Уфу", рассказал о своей поездке на "забиву" фанатов "Спартака" и "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Не буду скрывать, на момент дебюта за основную команду ["Динамо"] меня интересовала околофутбольная жизнь. Я следил за всеми этими движениями, был подписан на OFNEWS. Начал общаться с ребятами из "фирм", мы несколько раз с ними встречались на полянах за городом. Знали ли об этом в клубе? Нет, я вообще никому особо не рассказывал об этом, у меня сейчас даже мурашки по коже пошли.

Я попросил ребят взять меня с собой на "забиву". Мне назначили время, все засекречено, я приехал на метро к какому-то торговом центру - никого нет. Потом приходит сообщение: "Поднимайся". Захожу на третий этаж, но там тоже никого. Потом постепенно начинают собираться люди. Причем все так хорошо одеты, с сумочками в руках, как на работу обычно ходят. Не сказать, что оборванцы. Потом пришли ребята постарше, скинули локацию, и мы сели в машины. Дальше - на точке началась разминка. Все так спокойно и культурно выглядело: ребята перематывали руки, мазали лицо вазелином, разминались.

Знали ли мы, с кем будем драться? Людей, которые выходят против нас - нет. Знали только, что они за "Спартак". Ну и после разминки уже начали выдвигаться. Дальше через 50 метров появилась группа других таких спортивных парней. И они начали выяснять отношения между собой. Специальные люди следили, чтобы все было по правилам.

Ощущения? Очень большой прилив адреналина. Что мне больше всего понравилось: когда ребята выпустили пар, они сразу пожали друг другу руки, помогли подняться. Мне эта поездка на всю жизнь запомнилась. Прилетело ли мне? Да я же вообще не сходился с ними, только смотрел. Просто один раз захотелось почувствовать эту энергетику. Я тогда даже надел маску, чтобы меня никто не узнал, потом сказал всем "спасибо" и поехал на тренировку", - цитирует Морозова Sport24.

26-летний правый защитник Григорий Морозов с августа 2012 года по октябрь 2020 года выступал за команды из системы московского "Динамо". 17 октября 2020 года футболист был отправлен в аренду в "Уфу" до конца текущего сезона.

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Теги: Динамо Спартак УФА Морозов
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