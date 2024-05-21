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Представитель Виктора Мозеса заявил, что его клиент готов рассмотреть предложения от российских клубов

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В футбольном агентстве ROOF, представляющем интересы нападающего "Спартака" Виктора Мозеса, рассказали о дальнейших планах клиента.
Фото: ФК "Спартак"
"Виктору понравилось проводить время в России, он не оставит без внимания все варианты. Мозес может помочь любому клубу", - цитирует агентство ROOF "Матч ТВ".

Ранее московский "Спартак" объявил, что Виктор Мозес покинет клуб по окончании текущего сезона. В этом сезоне нигериец провёл 18 матчей за "красно-белых" и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.

После 29-ти сыгранных туров команда Владимира Слишковича занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 49-ю очками. В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 "красно-белые" сыграют на выезде с "Оренбургом".

Спартак Виктор Мозес
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