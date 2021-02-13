- Показываем игрокам предварительно действия вратарей: один раз качает или два раза, как ведет себя в момент удара, это же важно. Полоз всегда говорил: "Витальич, если покажете, не забью. Я лучше так, на чуйке". И забивал, в том числе "Баварии". Спрашиваю потом: "Заранее выбирал угол?" - "Я даже когда мяч на "точку" ставлю, еще не знаю, в какой угол пробью", - цитирует Кафанова Matchtv.ru.
29-летний форвард "Ростова" Дмитрий Полоз в текущем сезоне РПЛ забил из 3 попыток 3 пенальти , первый из которых он провел еще выступая за "Сочи". Всего за карьеру Полоз оформил 12 реализованных пенальти при 12 попытках удара с 11-метровой отметки. 2 из них нападающий забил в Лиге чемпионов, выступая за "Ростов", остальные 10 - в Российской премьер-лиге (6 за желто-синих, 3 за "Сочи", 1 за "Рубин").
Кафанов: Полоз забивал пенальти "на чуйке", в том числе "Баварии"
Старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов рассказал о манере пробития 11-метровых ударов нападающего Дмитрия Полоза.
Фото: ФК "Ростов"
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