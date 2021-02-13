В своем комментарии Минасов усомнился в способности Джикии заиграть в серьезном европейском клубе. По его словам, Георгий - продукт российской школы, работающей только на внутренний рынок.
"Вы всерьез считаете, он может уехать в серьезный европейский клуб? Сможет конкурировать в Лиге чемпионов, играть стабильно большое число игр в сезоне против таких ребят, как Лукаку, Роналду, Месси, Суарес, Неймар, Мбаппе и других? Составить такую конкуренцию, какую в свое время составлял Виктор Онопко и другие наши игроки, выступая против таких звезд? Поймите, не говорю, что Джикия плохой игрок, ни в коем случае. Для меня плохих футболистов вообще не бывает. Джикия не виноват, что он тоже продукт нашей школы, которая работает только на российский рынок", - заявил Минасов.
Отметим, что Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ он провел 18 матчей и не отличился результативными действиями.
"Спартак" по итогам 19 туров текущего розыгрыша РПЛ пребывает на третьем месте в таблице, набрав 35 очков.
Источник: Матч ТВ
Агент Минасов: вы всерьез считаете, что Джикия способен уехать в серьезный европейский клуб?
Агент Арсен Минасов поделился мнением о том, смог ли бы защитник "Спартака" Георгий Джикия уехать в сильный европейский клуб.
Фото: "Спартак"
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