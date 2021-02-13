Хохлов заявил, что не восхищается работой Тедеско в "Спартаке". По его словам, команда может играть лучше.
"Что касается Тедеско, то не могу сказать, что с восхищением смотрю на его работу. Ровно смотрю на нее. Считаю, "Спартак" может играть лучше. Он может прибавить во всем", - заявил Хохлов.
Отметим, что на данный момент "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В запасе "красно-белых" 35 очков.
Источник: Советский спорт
Хохлов: не могу сказать, что восхищаюсь работой Тедеско. "Спартак" может играть лучше
Бывший наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился мнением о работе Доменико Тедеско на посту главного тренера "Спартака".
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!