Миранчук отдал голевую, Кокорин не сыграл, "Спартак" победил "Рязань". Главное за 14 февраля

Миранчук помог победить
По уровню стабильности, а точнее его отсутствию, "Аталанта" многим даст фору. Не только в Италии, но и во всем мире. Если среди недели команда из Бергамо вчистую разделалась с "Наполи", разыгрывая великолепные комбинации перед голами, то с "Кальяри" "Аталанта" однозначно мучилась. В начале второго тайма Джан Пьеро Гасперини выпустил на поле Алексея Миранчука. И решение сработало.
"В таких матчах все решает один эпизод", - сказал после матча Гасперини. И понятно, что в голевом эпизоде все сделал Луис Муриэль, выполнивший классный проход. Но кто ему сделал передачу для этого? Правильно - Алексей Миранчук. Для россиянина голевая передача стала первой в Серии А. И классно, что она получилась победной. Для "Аталанты" герой - это Муриэль. Но без Миранчука ничего бы этого не было.
?????????????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 14, 2021
Our Valentine ? Il nostro San Valentino
?????????????#CagliariAtalanta #GoAtalantaGo ??? #ValentinesDay pic.twitter.com/L7ei35qxnb
Головин травмирован, Кокорин остался в запасе
Для других российских легионеров тур закончился грустно. Александр Головин в самый последний момент был отцеплен от заявки команды на игру с "Лорьяном". Как объяснил агент игрока Олег Артемов, у полузащитника обнаружилось небольшое повреждение, и Нико Ковач решил им не рисковать. Без Головина "Монако" не смог обыграть "Лорьян" - 2:2.
Кокорин в заявке "Фиорентины" был, но на поле так и не появился. Видимо, тоже сказалось, что нападающий половину недели занимался по индивидуальной программе. Со скамейки запасных Кокорин наблюдал, как его команда проиграла "Сампдории". Главный тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли заявил, что не был бы доволен ничьей, а поражение его вообще шокировало. Теперь "Фиорентина" приблизилась к зоне вылета.
Два матча "Локо"
"Локомотив" решил максимально загрузить себя в воскресный день. "Железнодорожники" устроили 2 товарищеских матча. На первую игру против тбилисского тезки была заявлена молодежь плюс Мурило и Эдер. "Локомотив" из Грузии, который выбил "Динамо" из Лиги Европы, не пожалел команду Николича, устроив разгром со счетом 4:0.
Следом "Локомотив" встретился с "Ростовом". И здесь уже состав "железнодорожников" выглядел основательнее. И главный тренер "Локо" не так много проводил замен, в отличие от Валерия Карпина. "Локомотив" показал хороший футбол и победил - 2:1. А новичок команды Пабло забил первый гол.
1??3??’ ГОЛ!@pablocastro91 замыкает подачу @maciej31rybus с углового!#ЛокоРостов 1??:0?? pic.twitter.com/NjHq47ymkM— «Локомотив» (@fclokomotiv) February 14, 2021
"Спартак" "секретно" победил "Рязань"
Доменико Тедеско продолжает готовить команду в экстремальных условиях. Если "Локо" с "Ростовом" играли в солнечной Марбелье, то "Спартак" проводил товарищеский матч против ФК "Рязань" в заснеженной Москве с минус 15 на градуснике. Московский клуб не дал ни видео-, ни текстовой трансляции матча. Доменико Тедеско не разрешил даже состав команды опубликовать. Известен только счет и авторы голов. Подготовка к "Динамо" окутана тайной.
Обыграли «Рязань» в товарищеском матче за закрытыми дверями ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 14, 2021
Продолжаем подготовку к кубковому матчу с «Динамо» ?#КрасноБелыеСборы ?? pic.twitter.com/5Q2yNatw0x
"Сочи" обыграл "Динамо"
А "Динамо", как и "Локо", проводило 2 подряд матча. И оба, как у "Спартака", закрытые. Только если СММ "Спартака" замерз в столице, то "Динамо" решило особенно осветить лучшие моменты матча с "Сочи".
? Хайлайты матча #ДинамоСочи. Всё, что мы можем вам показать ??#ВыБыЭтоВидели pic.twitter.com/nIrbYl1mLr— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 14, 2021
Про следующий матч против казахстанского "Ордабасы" известно только, что "Динамо" выиграло 2:1, а голы забили Комличенко и Захарян, который сегодня продлил контракт с клубом. Что там Шварц с Тедеско такого готовят? Быстрее бы российский футбол вернулся.
Фото: Global Look Press