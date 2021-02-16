- Что читал о Путине? Говорили, что он диктатор, всякое такое. Но мне кажется, в России всё нормально, ваш президент всегда хорошо относился к народу. В любой стране есть те, кто поддерживает власть, и те, кто против нее - это нормально. В больших странах народу тяжело угодить. В Бразилии, например, как и в России, есть люди, довольные президентом, и есть те, кто его критикует, - передает слова Вандерсона ВсеПроСпорт.ру.
34-летний бразильский нападающий Вандерсон стал игроком "Краснодара" в сентябре 2012 года. В июле 2017 года футболист в качестве свободного агента перешел в московское "Динамо", которое покинул в январе 2018 года. За "Краснодар" Вандерсон провел 5 сезонов и 155 матчей, в которых отличился 49 забитыми мячами и 24 результативными передачами. Статистика форварда в составе бело-голубых - 14 сыгранных встреч, 1 гол и 2 результативных паса.
Экс-игрок "Краснодара" Вандерсон: читал о Путине всякое такое. Но мне кажется, что в России все нормально
Бывший нападающий "Краснодара" и московского "Динамо" Вандерсон рассказал о своих впечатлениях о Президенте России.
Фото: eurofootball.ru
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