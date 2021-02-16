"Подготовка проходит нормально, почти все ребята в строю. Ивелину Попову немного осталось до возвращения на поле, на товарищеских играх пока его не ставили", - сказал Рубашко.
Напомним, полузащитник "Сочи" Ивелин Попов получил травму в матче 5-го тура РПЛ нынешнего сезона против "Тамбова" (0:1). Для футболиста этот матч стал дебютным за сочинскую команду. В этой встрече он вышел на поле после перерыва, но был заменен на 71-минуте. У болгарина был выявлен разрыв связок колена.
В нынешнем сезоне у него три матча в РПЛ, два из которых он провел за "Ростов", отдав одну голевую передачу.
Источник: "СЭ"
Гендиректор "Сочи": Попов скоро вернется на поле
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии полузащитника команды Ивелина Попова.
Фото: ФК "Сочи"
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