Гендиректор "Сочи": Попов скоро вернется на поле

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии полузащитника команды Ивелина Попова.
Фото: ФК "Сочи"
"Подготовка проходит нормально, почти все ребята в строю. Ивелину Попову немного осталось до возвращения на поле, на товарищеских играх пока его не ставили", - сказал Рубашко.

Напомним, полузащитник "Сочи" Ивелин Попов получил травму в матче 5-го тура РПЛ нынешнего сезона против "Тамбова" (0:1). Для футболиста этот матч стал дебютным за сочинскую команду. В этой встрече он вышел на поле после перерыва, но был заменен на 71-минуте. У болгарина был выявлен разрыв связок колена.

В нынешнем сезоне у него три матча в РПЛ, два из которых он провел за "Ростов", отдав одну голевую передачу.

Источник: "СЭ"

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Теги: Сочи Рубашко Попов
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