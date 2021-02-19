- У "Спартака" сильная сторона - быстрый выход в атаку. Безусловно, это может сказаться. "Динамо" перестраивается с приходом Шварца. Команда стала играть в более зрелищный футбол, но он более открытый и рисковый в плане обороны и свободных зон в защите. Но все-таки нельзя сравнивать товарищеские встречи на сборах и официальную игру. Хозяева знают сильные стороны "Спартака". Посмотрим, как в игре сложится, - передает слова Бушманова "Евро-Футбол.Ру".
20 февраля 2021 года должен состояться матч 1/8 финала Кубка России между московскими клубами "Динамо" и "Спартак". В турнирной таблице Российской премьер-лиги красно-белые занимают третью строчку с набранными 35 очками после 19 сыгранных матчей, бело-голубые находятся на шестой позиции, набрав на том же отрезке 30 очков. Очная встреча соперников в чемпионате завершилась вничью 1:1. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в день матча составит примерно -14...-11 градусов по Цельсию.
Бушманов высказал мнение о кубковой встрече "Динамо" и "Спартака"
Экс-защитник "Спартака" Евгений Бушманов дал комментарий по предстоящему матчу 1/8 финала Кубка России "Динамо" - "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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