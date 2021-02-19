– У меня был разговор с Серегой, он сказал: "Слушай, в "Тамбове" соберут одну молодежь. Может, мне стоит закончить? В ФНЛ я не хочу. И здесь позориться не хочу – пропускать по 7-8 за матч. А вдруг появится кто-то хороший из молодых? А я его место эти полгода занимать буду". Рыжиков уже рассуждает, как тренер, - передает слова Сафонова "Спорт день за днем".
40-летний голкипер "Тамбова" Сергей Рыжиков перешел в клуб в августе 2020 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне Сергей сыграл за "волков" 18 матчей, в которых пропустил 27 мячей, 4 встречи вратарь завершил без пропущенных голов. Наибольшее количество матчей за карьеру Рыжиков провел в казанском "Рубине" - 359, пропустил в них 308 голов, 155 матчей закончил "всухую".
"Не хочу в "Тамбове" позориться, по 7-8 за матч пропускать". Агент Рыжикова рассказал о его дальнейших планах
Агент вратаря "Тамбова" Сергея Рыжикова Алексей Сафонов рассказал о его дальнейших планах
Фото: ФК "Тамбов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!