— Намного меньше приведённой вами суммы. А сколько в реальности за него заплатили, могу судить только по материалам прессы, меня в тот момент в "КС" не было. Сколько заплатил "Спартак", могу только гадать, — цитирует Калакуцкого "Чемпионат".
Изначально "Спартак" арендовал 23-летнего Соболева в январе 2020 года за 500 тысяч евро, по данным Transfermarkt. Летом того же года москвичи выкупили контракт игрока за 4,5 млн евро.
В нынешнем сезоне форвард в 13 матчах забил шесть голов и отдал две голевые передачи.
"Крылья Советов" получили намного меньше 4,5 млн евро за Соболева от "Спартака"
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий опроверг сумму, которую клуб получил от продажи нападающего Александра Соболева в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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