— И не факт, что "Локомотив" на одной ноге обыграет "Тамбов". Вполне возможно, что молодые игроки будут на кураже из-за последних новостей, — цитирует Наумова Sport24.
Напомним, кубковый матч между "Локомотивом" и "Тамбовом" состоится завтра. У тамбовчан серьезные финансовые проблемы. Сейчас команда пытается найти игроков, чтобы доиграть сезон.
Наумов считает, что "Тамбов" окажет сопротивление "Локомотиву"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о предстоящем матче 1/8 финала Кубка России с "Тамбовом".
Фото: ФК "Локомотив"
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