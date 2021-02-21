"Обсуждали и сошлись во мнении, что эпизод с пенальти спорный. У судьи были основания его поставить", - приводит слова Фетисова ТАСС.
Напомним, что первый гол "Динамо" в ворота "Спартака" во вчерашнем матче был забит с пенальти, назначенного за игру рукой хавбека красно-белых Виктора Мозеса. Главный арбитр встречи Кирилл Левников принял решение о пробитии 11-метрового удара после просмотра видеоповтора.
Фетисов: "Спартак" не будет обращаться в ЭСК РФС после матча с "Динамо"
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что клуб не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 1/8 финала Кубка России с "Динамо" (0:2).
Фото: эфир "Кубок России Одноклассники"
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