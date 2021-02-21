Шунин - о матче со "Спартаком": считаю, пенальти был, потому что Мозес нацеленно играл в мяч рукой

Голкипер "Динамо" Антон Шунин дал оценку эпизоду с назначением пенальти в ворота "Спартака" (2:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

Фото: ФК "Динамо"
"Считаю, пенальти был, потому что Мозес нацеленно играл в мяч рукой, выставив её специально. Но дело даже не в этом. У нас были хорошие моменты, физически мы выглядели сильнее. Это и помогло нам дотерпеть, дожать соперника", - приводит слова Шунина "Чемпионат".

Напомним, что первый гол динамовцев в ворота красно-белых был забит с пенальти на 16-й минуте встречи. 11-метровый удар уверенно реализовал Даниил Фомин. Вышедший во втором тайме на замену 18-летний форвард бело-голубых Константин Тюкавин отправил второй мяч в сетку ворот Александра Максименко и установил окончательный счет игры.


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Теги: Шунин Мозес Динамо Спартак Кубок России
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