— Мы, разумеется, не опускаем руки. Понимаем, в какой ситуации находимся, но от спасительного 14-го места отстаем всего на одно очко.
Считаю, что "Тамбов" достойно сыграл с "Локомотивом", если брать во внимание нашу ситуацию, когда состав собран за сутки до игры, — цитируют Карапузова "Известия".
Напомним, "Локомотив" разгромил "Тамбов" 0:3 и вышел в четвертьфинал турнира. Тамбовчане испытывают серьезные финансовые проблемы, клуб арендовал множество футболистов из других клубов, многие из которых прибыли в расположение команды, не успев провести тренировки перед игрой с "железнодорожниками".
Полузащитник "Тамбова": достойно сыграли с "Локомотивом", учитывая, что состав был собран за сутки до игры
Полузащитник "Динамо" Владислав Карапузов, арендованный "Тамбовом", прокомментировал исход игры 1/8 финала Кубка России с "Локомотивом" (0:3).
Фото: ФК "Динамо"
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