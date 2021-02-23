Николаев - о пенальти "Спартаку": решение арбитра можно поддержать. Идет движение руки к мячу

Экс-арбитр Алексей Николаев оценил эпизод с назначением пенальти в ворота "Спартака" в матче 1/8 финала Кубка России против "Динамо" (0:2).
Фото: ТАСС
"Главное, о чем хочется сказать, что это не очевидная и не явная ошибка судьи. Этот эпизод настолько пограничный, что ни один из гостей студии после матча не смог точно сказать, была игра рукой, либо мяч попал в плечо.

На мой взгляд, ВАР не должен был вмешиваться в этот эпизод, потому что это не явная ошибка арбитра. Но ВАР вмешался, и когда Кирилл пошел смотреть этот момент, то тут мы можем долго разбираться.

Самое главное, что идет движение руки к мячу, потом мяч попадает в пограничную область руки. Думаю, решение арбитра можно поддержать", - сказал Николаев.

Напомним, на 16 минуте матча после подачи углового игроком "Динамо" мяч попал в руку полузащитника "Спартака" Виктора Мозеса. Арбитр встречи Кирилл Левников после просмотра ВАР решил назначить пенальти.

Игра 1/8 финала Кубка России между "Динамо" и "Спартаком" закончилась в пользу "бело-голубых" со счетом 2:0. Голами в матче отметились Даниил Фомин, реализовавший пенальти, и Константин Тюкавин.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка России должна была пройти сегодня, но из-за переноса матча "Уфа" - "Урал" на 3 марта она состоится в течении трех дней после этой встречи.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Николаев Спартак Динамо
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