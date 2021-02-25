Фетисов: "Спартак" обратился в ЭСК во избежание неоднозначных трактовок спорных моментов

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал просьбу рассмотреть на заседании ЭСК РФС работу арбитра Кирилла Левникова в матче 1/8 финала Кубка России с "Динамо" (0:2).
Фото: РПЛ
"Мы обратились за разъяснениями во избежание неоднозначных трактовок спорных моментов", - приводит слова Фетисова ТАСС.

Отметим, что изначально красно-белые не планировали обращаться в экспертно-судейскую комиссию.

Напомним, что на 15-й минуте встречи Левников назначил пенальти в пользу "Динамо" за игру рукой хавбека "Спартака" Виктора Мозеса. Решение судьи вызвало споры среди болельщиков и экспертов.

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Теги: Спартак Фетисов Левников Динамо Кубок России РФС
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