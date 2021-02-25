Губерниев - о получении российского гражданства Промесом: ни в коем случае нельзя этого допустить!

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах полузащитника "Спартака" Квинси Промеса о получении гражданства РФ.
"Ни в коем случае нельзя этого допустить! То Депардье, то Промес. У нас могучая страна, наше гражданство нужно заслужить. Промес пока никак его не заслужил.

Я против этого. Мы не должны собирать всех подряд. Хочет наш паспорт? Обойдется!" - приводит слова Губерниева "Спорт-экспресс".

Сегодня, 25 февраля, на пресс-конференции по поводу своего возвращения в "Спартак" Промес, отвечая на вопрос журналиста о возможном получении российского паспорта, заявил, что был бы не против такой возможности. Квинси также отметил, что в душе он - русский.

Напомним, что голландец выступал за "Спартак" в период с 2014 по 2018 год.

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Теги: Промес Спартак Губерниев
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