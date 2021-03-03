Калакуцкий: знаю, что есть идея провести финал Кубка России в "Лужниках"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий рассказал о возможных местах проведения финала Кубка России текущего сезона.
Фото: "Getty Images"
"Что касается того, что финал может пройти в Самаре, то решение о месте проведения финала будет принимать РФС. Возможно, что нынешняя ситуация повлияет на окончательное решение. Мне сложно судить. Мы обращались в РФС, что хотим провести финал Кубка. Знаю, что есть идея провести финал в "Лужниках". Центральный стадион страны используется крайне редко. Решение будет приниматься исходя из каких-то критериев. Как будет, так будет. Мы же про финал говорим, так что давайте подождём", - сказал Калакуцкий.

Напомним, сегодня состоялся последний матч 1/8 финала Кубка России, в котором "Уфа" разгромила "Урал" со счетом 3:0. После матча состоялась жеребьевка 1/4 финала этого трофея. По ее итогам "Крылья Советов" проведут матч с московским "Динамо". Игра пройдет в Самаре 7-8 апреля.

На предыдущей стадии Кубка России "Крылья Советов" разгромили в гостевом матче "Химки" со счетом 4:0. Их будущие соперники обыграли московский "Спартак" (2:0). Отметим, что "Крылья" - единственная команда ФНЛ, которая осталась в розыгрыше национального кубка.

В прошлом году финальный матч Кубка России проходил в Екатеринбурге. В игре за трофей сошлись "Зенит" и "Химки". Победу одержали петербуржцы со счетом 1:0.

"Крылья Советов" делят 1-2-е место в таблице ФНЛ вместе с "Нижним Новгородом".

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Кубок России Крылья Советов Калакуцкий Лужники
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