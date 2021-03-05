В интервью Ловрен в шутку сказал, что постоянно просит Тимощука заткнуться, поскольку тот переводит для него все сказанное с русского языка на немецкий.
Тимощук заявил, что они с Деяном поговорили о произошедшем.
"Что касается его шутки, обсудили эту тему с Деяном. Я сказал ему: ты должен понимать, что и о чем говоришь. Он согласился. Деян пошутил, но я его понимаю. Футбольный юмор специфичен", - сказал тренер "Зенита".
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Ловрен провел 18 матчей и забил два гола.
Источник: Sport24
"Я сказал Ловрену: ты должен понимать, что и о чем говоришь". Тимощук - о разговоре с защитником "Зенита"
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук рассказал о разговоре с защитником команды Деяном Ловреном, состоявшемся после недавнего интервью хорвата.
Фото: "Чемпионат"
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