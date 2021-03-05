- Безусловно, мы все за поддержку "Тамбова" в этой сложной ситуации и сохранение целостности соревнований, но иск мы подали только для того, чтобы иметь отчет для аудиторов. Перед нами есть определенная задолженность. Для ее погашения должны быть предприняты действия - чисто в рамках финансового учета. Нужно встать в очередь на случай банкротства, - передает слова Мележикова "Чемпионат".
Ранее стало известно, что "Спартак" предъявил иск к "Тамбову" на сумму в 2,6 миллиона рублей за проживание и пользование клубной базой красно-белых в Тарасовке. Из-за финансовых сложностей "Тамбов" прошедшей зимой мог впервые в истории высших дивизионов чемпионата России сняться с турнира по ходу его проведения. Избежать снятия позволила поддержка, оказанная лигой, а также другими клубами РПЛ, предоставившими "волкам" игроков для бесплатной аренды.
Мележиков: мы подали иск к "Тамбову" только для отчета перед аудиторами
Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков объяснил, зачем красно-белые подали иск на 2,6 млн рублей к испытывающему финансовые сложности "Тамбову".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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