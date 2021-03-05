В частности, Петраков высказался о проблемах с постройкой стадиона в Тамбове. Также он рассказал о сложностях со строительством трибуны на стадионе в Томске.
"[В Тамбове] 300 тысяч населения, не верю, что для них за несколько лет нельзя достроить небольшой стадион. Команда скитается, а спросить не с кого. Так нельзя поступать! Откуда к такой власти возьмется нормальное отношение? В Томске одну трибуну делают уже лет десять, не могут выйти из судебных тяжб", - сказал Петраков.
Источник: Матч ТВ
Петраков: не верю, что в Тамбове нельзя достроить небольшой стадион. Команда скитается, а спросить не с кого
Российский тренер Валерий Петраков высказался о проблемах с футбольной инфраструктурой в регионах страны.
Фото: Getty Images
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