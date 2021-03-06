Во время матча во вратаря летели снежки с трибуны.
— Некоторые люди кидали снежки в меня, было такое. Не знаю, почему, ничего плохого я не делал, всегда пытался отдаваться здесь на 110 процентов, — цитирует Джанаев Sport24.
33-летний Джанаев выступал за "Ростов" с 2014 по 2017 год, проведя за команду 54 матча, в которых пропустил 48 голов и 26 раз сыграл "на ноль". С 2019 года вратарь выступает за "Сочи". В текущем сезоне россиянин провел 21 матч во всех турнирах, пропустив 20 голов и восемь раз отставив свои ворота без пропущенного мяча.
Джанаев не знает, почему в него кидали снежки в матче с "Ростовом"
Вратарь "Сочи" Сослан Джанаев прокомментировал эпизоды из матча 21-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:0).
Фото: Дарья Исаева/СЭ
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