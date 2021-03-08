Хендрикс: что случилось с "Краснодаром"? Мы их убили

Хавбек "Спартака" Йоррит Хендрикс высказался о победе команды над "Краснодаром" в матче 21-го тура РПЛ (6:1).
Фото: "Спартак"
"Очень хорошая игра. Что случилось с "Краснодаром"? Мы их убили. Следующий матч с "Динамо"? Теперь мы должны побеждать", - заявил Хендрикс.

Отметим, что Хендрикс вышел на замену на 70-й минуте матча с "Краснодаром" при счете 4:1.

"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ (38 очков). "Краснодар" идет восьмым (31 балл).

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Хендрикс Спартак Краснодар
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