Смолов вышел и забил, «Локо» снова победил

? Итоговая статистика матча #АрсеналЛоко.



Несмотря на довольно равную игру в течение часа, и даже небольшое преимущество «Арсенала» в атаке в начале второго тайма, железнодорожники сумели быстро переломить ход встречи после серии грамотных замен.



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