Смолов вышел и забил, «Локо» снова победил

Остановить паровоз
Для «Арсенала» матч с «Локомотивом» был очень важен. Туляки не побеждали уже в семи последних матчах. Да и в следующем туре им предстояло сыграть в гостях с ЦСКА. «Арсенал» угодил в глубочайший кризис, что привело к тому, что команда оказалась в зоне вылета.
Понятно, что пока ничего критичного не произошло. До конца сезона остаётся ещё достаточно времени, чтобы выправить ситуацию. Но уже сейчас «Арсенал» фактически не имеет шансов выбраться из стыковой зоны. А это значит, что в стыках команда в соперники вполне может получить «Торпедо», «Оренбург» или, к примеру, «Аланию». Встреча с любым из этих коллективов в нынешнем состоянии «канонирам» не сулит ничего хорошего.
Понятно, что игрокам «Арсенала» были очень нужны очки. Тем более, что в прошлом туре туляки ещё и проиграли «Сочи» со счётом 0:4. Но и списывать «Арсенал» со счетов не стоило, ведь именно «канониры» недавно выбили «Зенит» из Кубка России.
? Итоговая статистика матча #АрсеналЛоко.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 8, 2021
Несмотря на довольно равную игру в течение часа, и даже небольшое преимущество «Арсенала» в атаке в начале второго тайма, железнодорожники сумели быстро переломить ход встречи после серии грамотных замен.
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В целом, план туляков на матч работал. «Локомотив» имел минимум моментов в первом тайме, а Марко Николич, наблюдавший за игрой из застеклённой ложи из-за дисквалификации, не скрывал беспокойства. «Локо» выглядел откровенно неважно, чувствуя себя некомфортно в условиях ограниченного пространства. «Арсенал» даже выглядел острее соперника. Например, в начале встречи Сергей Ткачёв угодил в перекладину.
Во втором тайме «Арсенал» тоже был поострее. Туляки создавали моменты, но им не везло. Например, Бурлак без сопротивления бил после подачи от угла поля, но не смог с выгодной позиции попасть в створ.
При этом «Локо» владел территориальным преимуществом. Москвичи чаще владели мячом, только вот в чужую штрафную они проникали считанное количество раз. Атакующая тройка в лице Камано, Жемалетдинова и Лисаковича действовала разнобойно. В позиционной атаке ничего не получалось. Сложно сказать, в ком Николич видел в этом составе основного креативщика, но очевидно, что с ней никто не справился. Без приболевшего Антона Миранчука игра команды выглядело не просто серо, но и тоскливо.
В свою очередь «Арсенал» постепенно начал чаще прессинговать соперника на чужой половине поля. Но на весь матч хозяев не хватило. В концовке встречи «Арсенал» посыпался и совпало это с заменами «Локомотива».
Смолов вышел и решил
Главным героем в итоге стал Фёдор Смолов, который, наконец, вылечился от травмы. Нападающий появился на поле на 69-й минуте, а уже через две минуты открыл счёт. Причём, Федя всё сделал просто здорово. Получил мяч на углу штрафной, остановился, переложил его под правую ногу и мастерски закрутил в дальнюю девятку.
Конечно, у Нигматуллина в таком эпизоде просто не было шансов спасти свою команду. А Смолов ещё долго что-то шептал, подняв глаза к небесам. Действительно, такие классные удары у него получаются нечасто.
А ещё через четыре минуты Смолов помог отличиться Мурило. Форвард «Локомотива» после углового оказался с мячом у лицевой линии, а дальше уже откатил его под удар защитнику. Мурило в итоге в касание протолкнул мяч в ворота. В итоге Смолов, впервые появившись на поле с декабря, сделал игру для своей команды.
Добил обескураженного соперника Жемалетдинов, который после классной передачи Баринова, ещё одного «возвращенца», переправил мяч в ворота с близкого расстояния.
Тяжёлый разговор
Наверное, «Арсенал» не заслуживал поражения и уж точно не наиграл на разгром. Тем не менее, факт остаётся прежним. Теперь «канониры» не побеждают в РПЛ уже в восьми последних матчах, а дыхание ФНЛ уже чувствуется.
После игры фанаты «Арсенала» устроили разговор на повышенных тонах с футболистами. И игрокам тут можно только посочувствовать: после такого обидного поражения им пришлось ещё и выслушать многочисленные претензии.
Что касается «Локомотива», то москвичи одержали уже вторую победу подряд. Теперь можно точно сказать, что «железнодорожники» вернулись в борьбу за место в первой тройке.