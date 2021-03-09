"Пока нет никаких прогнозов. С Кириллом я общался, чувствует он себя нормально, настроен оптимистично. Еще не знаю, сможет ли он сыграть до конца сезона, но никакой операции не предвещается, Кирилл спокойно восстанавливается. Все будет зависеть от характера повреждения", - сказал Минасов.
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Кирилл Набабкин не сыграет до конца сезона из-за травмы пахового сухожилия.
Напомним, Набабкин ранее восстановился после травмы крестообразной связки колена и начал тренироваться в общей группе "армейцев" на сборе в Испании.
Кирилл Набабкин провел в нынешнем сезоне три матча в Российской Премьер-лиге в составе ЦСКА. Всего за московский клуб он провел 252 матча, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач.
Источник: "СЭ"
Агент Набабкина: еще не знаю, сможет ли Кирилл сыграть до конца сезона
Арсен Минасов, агент защитника ЦСКА Кирилла Набабкина, рассказал о самочувствии футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА
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