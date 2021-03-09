"Пока просто нет того, кто мог бы возглавить "Краснодар". Того, кто подходил бы под генеральную линию владельца, мог бы поставить нужную игру. Может, работа по поиску такого тренера ведется, но готовой кандидатуры пока не вижу. Надеюсь, та поддержка, которую высказало руководство "Краснодара" Мусаеву, поможет ему собраться. Сейчас растерянность видна невооруженным глазом", - сказал Горохов.
Напомним, в 2021 году "Краснодар" не одержал ни одной победы. "Быки" вылетели из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей загребскому "Динамо" (2:4, 0:1). "Краснодар" закончил выступление в Кубке России, проиграв в 1/8 финала турнира "Сочи" (1:2). В двух первых матчах второй части сезона в РПЛ у команды Мусаева ничья в домашнем матче с "Уралом" (2:2) и поражение в Москве от "Спартака" со счетом 1:6.
"Краснодар" идет на 9-м месте в таблице РПЛ, набрав в 21-м матче 31 очко.
Источник: "Матч ТВ"
Горохов: пока не вижу готовой кандидатуры на место Мусаева в "Краснодаре"
Экс-селекционер "Краснодара" Николай Горохов высказал мнение о возможной смене главного тренера у южан.
Фото: ФК "Краснодар"
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