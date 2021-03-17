— Больше вопросов вызывает момент с голом Дугласа Сантоса. Это же вообще кошмар. Чистый гол, мяч полностью пересек линию. Ладно, так бывает. Главное, что мы победили, — цитирует Дзюбу Sport24.
Напомним, на 82-й минуте матча Игорь Акинфеев вытащил мяч с ленточки после удара Дугласа Сантоса. В "Зените" считают, что мяч полностью пересек линию.
В этом матче Дзюба забил свой 130 гол в чемпионатах России. Больше только у Александра Кержакова (139) и Олега Веретенникова (143). А пенальти, который не реализовал форвард, стал для него вторым подряд.
Дзюба считает, что мяч пересек линию ворот ЦСКА после удара Сантоса
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал один из эпизодов матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).
Фото: ФК "Зенит"
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