Магнуссон: лишился ли ЦСКА шансов на чемпионство? Конечно, нет!

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон высказался о шансах команды на чемпионство после поражения от "Зенита" в матче 23-го тура РПЛ (2:3).
Фото: ЦСКА
Магнуссон заявил, что ЦСКА еще имеет шансы взять чемпионский титул. Также он высказался о будущем главного тренера "армейцев" Виктора Гончаренко. Магнуссон отметил, что команда поддерживает белорусского специалиста.

"Лишился ли ЦСКА шансов на чемпионство? Конечно, нет! До конца сезона еще семь матчей, нужно побеждать. Будущее Гончаренко? У нас блестящий тренер, он мне очень нравится. Он наш наставник, мы по-прежнему вместе, как команда и как семья", - сказал Магнуссон.

По данным ряда СМИ, ЦСКА может уволить Гончаренко с поста главного тренера. Вместе с тем ранее также сообщалось, что руководство "армейцев" может оставить тренера в клубе до конца срока действия контракта.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Магнуссон провел 21 матч, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

ЦСКА занимает третье место в таблице чемпионата России (40 очков). Отставание команды от лидирующего "Зенита" составляет восемь пунктов.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Магнуссон ЦСКА
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