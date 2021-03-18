Жоао Карлос рассказал, за что должен Дзюбе 500 €

Инцидент произошел на летних сборах красно-белых в 2014-м году.
– Сборы "Спартака" совпали с ЧМ-2014. Мы с ребятами из команды смотрели игру Бразилии и Германии. Я, Кариока и Ромуло поспорили с Артёмом Дзюбой, который болел за Германию.
В первые 20 минут Германия уже вела 3:0. Я, Ромуло и Кариока поднялись обратно в номер и закрыли дверь. На следующий день – тренировка. Нам нечего было сказать после такого провального матча. И Дзюба спросил: "Карлос, где мои € 500?" Я ответил, что отдам деньги в Москве. В России я кормил Дзюбу завтраками. В итоге я уехал из команды и так Дзюбе ничего и не отдал, – сказал Карлос в интервью Eurosport.
Бразильский защитник перешел "Спартак" летом 2013 из махачкалинского "Анжи". За красно-белых Карлос провел 32 матча за два года, отметился голом и тремя результативными передачами.
Артем Дзюба является воспитанником "Спартака", но ушел из команды в 2015-м в петербургский "Зенит". С сине-бело-голубыми Артем дважды становился победителем чемпионата и Кубка России. В текущем сезоне "Зенит" также занимает первое место в таблице РПЛ.
Напомним, что сборная Бразилии уступила национальной команде Германии в полуфинале домашнего чемпионата мира 2014 года со счётом 1:7.
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Фото: ФК "Спартак"
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