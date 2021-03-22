- Не поспешили ли с отставкой Гончаренко? Возможно. У ЦСКА неплохой календарь, но сложно сказать, кто сейчас принимает решения в клубе. Неудачные серии могут быть у любой команды, - передает слова Кириченко "Спорт день за днем".
22 марта пресс-служба ЦСКА объявила о расторжении соглашения с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Сотрудничество прекращено по обоюдному желанию, при этом остальные члены тренерского штаба, включая обоих братьев Березуцких, продолжат работу в ЦСКА. По данным СМИ, новым главным тренером станет 41-летний экс-нападающий красно-синих Ивица Олич.
Кириченко: возможно, с отставкой Гончаренко поспешили. Неудачные серии могут быть у любой команды
Экс-нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко высказал мнение по поводу отставки с должности главного тренера "армейцев" Виктора Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!