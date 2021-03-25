"Да, это проект Жени Савина, который заявится во вторую лигу. Они договорились. Как команда будет называться, не знаю. Тут кто платит, тот и заказывает музыку. У Рыжикова есть тренерская лицензия категории А. Регламент позволяет с такой лицензией быть главным тренером в клубе ПФЛ.
Не хочу обсуждать его финансы. Здесь он за футбол и получение опыта. Иногда можно даже самому заплатить, чтобы поехать куда-то на стажировку. Так что финансовый вопрос не выдвигался. Понятно, что могут быть смешные деньги, но ему главное начать. Возможно, будет получать где-то раз в пять меньше, чем в "Тамбове". Но важно, чтобы хоть платили вовремя", - сказал Сафонов.
Ранее стало известно, что 40-летний вратарь Сергей Рыжиков приостановил выступления за "Тамбов" вплоть до выполнения клубом своих обязательств. Руководство "волков" подтвердило, что Рыжиков окончательно покинул команду.
В составе "Тамбова" голкипер Сергей Рыжиков выступал с августа 2020 года. Он перешел в тамбовский клуб на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах за "Тамбов", в четырех играх Рыжиков не пропустил ни одного мяча.
Также Сергей Рыжиков выступал за "Крылья Советов", "Рубин", "Анжи", "Томь", "Сатурн" и "Локомотив". В составе казанского "Рубина" он дважды выигрывал чемпионский титул (2008, 2009), становился обладателем Кубка (2012) и Суперкубка России (2010, 2013).
Источник: РБ-Спорт
Рыжиков станет главным тренером клуба блогера Евгения Савина
Агент Алексей Сафонов заявил, что бывший вратарь "Тамбова" Сергей Рыжиков возглавит ФК "Красава".
Фото: ФК "Тамбов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!