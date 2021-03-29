41-летний главный тренер ЦСКА Ивица Олич сегодня с высокой вероятностью подпишет контракт с клубом, сообщают СМИ.
По данным источника, договор будет подписан сроком на 7 туров текущего сезона и следующий сезон РПЛ. Также в нем будет предусмотрена опция продления еще на один год при достижении определенного результата, под которым подразумевается выход команды в еврокубки. Кроме того, у Олича будет не один, как предполагалось изначально, а два помощника из Хорватии.
Источник: "РБ-Спорт"
Источник: в тренерский штаб Олича в ЦСКА войдут два специалиста из Хорватии
Источник: Олич может сегодня подписать контракт с ЦСКА, стали известны подробности
Назначенный 23 марта на должность главного тренера ЦСКА хорват Ивица Олич сегодня может подписать с клубом контракт.
Фото: ПФК ЦСКА
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