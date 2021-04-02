Дмитрий Комбаров заявил, что хочет выиграть Кубок России

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России с московским "Динамо".
Фото: "Крылья Советов"
"Готовимся ли мыслями к матчу с "Динамо"? Нет, мы готовимся от игры к игре. Самое главное — выигрывать в чемпионате. Кубок тоже очень важен, конечно, хочется выиграть его. Многие ребята молодые, на таком уровне не играли. Это шанс для них показать себя на таком уровне. Для нас важен каждый матч", - приводит слова Комбарова "Чемпионат".

Напомним, что четвертьфинальный матч Кубка России между самарской командой и бело-голубыми состоится 8 апреля на "Самара Арене". Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Перед кубковой игрой "Крыльям Советов" предстоит домашний матч 34-го тура Футбольной национальной лиги с "Текстильщиком". На данный момент команда Игоря Осинькина с 76-ю очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

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Теги: Комбаров Д Крылья Советов Кубок России
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