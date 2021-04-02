- Говорить о нем очень легко, потому что мы вместе играли целый год. Как футболист, он был фантастический. Болельщики им восхищались, я даже помню, что в честь него была кричалка. Сразу было понятно, насколько Ивицу любят болельщики. Он уже тогда отождествлялся с клубом. Теперь он становится главным тренером, и это прекрасная новость. Поверьте, у него есть все, чтобы добиться успеха, - передает слова Жо "Евро-Футбол.Ру".
23 марта официальные ресурсы ЦСКА опубликовали новость о том, что на должность главного тренера команды назначен 41-летний экс-нападающий клуба Ивица Олич, к которому позднее присоединились еще два тренера-помощника из Хорватии. Днем ранее стало известно, что свой пост покинул белорусский специалист Виктор Гончаренко, работавший в качестве наставника красно-синих с декабря 2016 года. 2 апреля ЦСКА официально заявил Олича в качестве главного тренера, запись об этом появилась на сайте Российской премьер-лиги.
Жо: Олич еще игроком отождествлялся с ЦСКА. У него есть все, чтобы добиться успеха
Форвард "Коринтианса" и бывший нападающий ЦСКА Жо высказал мнение о назначении своего экс-одноклубника Ивицы Олича главным тренером "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!