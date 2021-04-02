Жо: Олич еще игроком отождествлялся с ЦСКА. У него есть все, чтобы добиться успеха

Форвард "Коринтианса" и бывший нападающий ЦСКА Жо высказал мнение о назначении своего экс-одноклубника Ивицы Олича главным тренером "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
- Говорить о нем очень легко, потому что мы вместе играли целый год. Как футболист, он был фантастический. Болельщики им восхищались, я даже помню, что в честь него была кричалка. Сразу было понятно, насколько Ивицу любят болельщики. Он уже тогда отождествлялся с клубом. Теперь он становится главным тренером, и это прекрасная новость. Поверьте, у него есть все, чтобы добиться успеха, - передает слова Жо "Евро-Футбол.Ру".

23 марта официальные ресурсы ЦСКА опубликовали новость о том, что на должность главного тренера команды назначен 41-летний экс-нападающий клуба Ивица Олич, к которому позднее присоединились еще два тренера-помощника из Хорватии. Днем ранее стало известно, что свой пост покинул белорусский специалист Виктор Гончаренко, работавший в качестве наставника красно-синих с декабря 2016 года. 2 апреля ЦСКА официально заявил Олича в качестве главного тренера, запись об этом появилась на сайте Российской премьер-лиги.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ЦСКА Олич Жо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Васкес может уйти из "Реала" в "МЮ" или "Челси"
Испанский источник назвал клуб, в который хочет перейти Холланд
Зидан: в травме Рамоса никто не виноват - ни сборная Испании, ни "Реал". К сожалению, такое бывает 2
40 млн за Малкома и сумасшедшие деньги для Маркизио. Чем запомнился Хавьер Рибалта в «Зените»
"Оренбург" проиграл в гостях "СКА-Хабаровску" и может потерять прямую путевку в РПЛ
Онопко рассказал про нарушения ПДД, погоню с пистолетом по Москве и сидение в "обезьяннике" 1
Тухель прокомментировал информацию об интересе "Челси" к Холланду
Жо: Олич еще игроком отождествлялся с ЦСКА. У него есть все, чтобы добиться успеха 1
"Он сильнее Оздоева или Зобнина? Вряд ли". Широков прокомментировал желание Глушакова вернуться в сборную России 1
Первоапрельский розыгрыш румынского футбольного клуба привел к увольнению главного тренера 1
«Ростов» Карпина против «Спартака» Федуна, «Рубин» vs «Сочи», «Зенит» и беспроигрышные «Химки». Интриги 24 тура РПЛ
"Спартак" показал, как команда готовится к матчу против "Ростова" (фото) 1
Тухель - о промахе Вернера: на мой взгляд, это был плохой пас Гюндогана. Но это все шутка
Почеттино: "Бавария" - это не просто Левандовски. Настоящая сила "Баварии" - состав
Источник: Камавинга покинет "Ренн" в конце сезона
Николич: "Ротор" нас обыграл в Москве и у них новый тренерский штаб. Для меня это самая важная игра
Мбаппе: когда я выхожу на поле, то говорю себе, что я лучше, чем Роналду и Месси
В Румынии уволили футбольного тренера за то, что он вывел команду на первое место 2
Слуцкий прокомментировал игру Кварацхелии в сборной Грузии
Николич: Смолов - игрок высокого уровня. Но это - ничто без мотивации 1
Боярский: Аршавин - идеальный кандидат на пост спортивного директора "Зенита" 2
Финал Кубка Италии "Аталанта" - "Ювентус" пройдет 19 мая
Источник: "Бавария" проявляет интерес к Кварацхелии 3
В "Зените" подтвердили информацию об уходе спортивного директора команды Рибалты в апреле 7
Уремович: надеюсь, что "Рубин" попадет в зону еврокубков
В "Спартаке" прокомментировали желание Фернандо вернуться в команду 6
Пирло: цель "Ювентуса" - выиграть все матчи
Рибалта покидает "Зенит", Губерниев защищает Дзюбу, возрождение "Амкара". Главное за 2 апреля
Бензема стал лучшим игроком марта в чемпионате Испании
Соу: до сих пор не понимаю, почему судья не засчитал мой гол в ворота "Химок" 2
Все новости
-