"Решение по нему зависит немножко не от нас. Он хороший игрок, я бы сказал топ-уровня. Лично у меня ощущение спокойствия, когда он на поле. По игровым качествам и моментам его оценивать будет всё-таки тренер и специалисты. Если говорить об арендном соглашении, там есть определённые условия. При наступлении определённых обстоятельств, которые прописаны в этом арендном соглашении, — у нас идёт автоматическое продление", - приводит слова Мележикова "Чемпионат".
Напомним, что 30-летний нигериец перешел в "Спартак" из лондонского "Челси" в октябре 2020 года на правах аренды, которая обошлась московскому клубу в 300 тысяч евро. Соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Мозес провел 13 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 млн евро.
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Мележиков: при наступлении определенных обстоятельств у "Спартака" идет автоматическое продление контракта с Мозесом
Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал будущее полузащитника красно-белых Виктора Мозеса, арендованного у "Челси".
Фото: ФК "Спартак"
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