– У меня серьезная ангина, скачет температура. Были симптомы инфекции, провел профилактику, но в субботу внезапно стало хуже. Поэтому рисковать не стали, лечусь дома. Возвращение на тренерскую скамейку к матчу с "Локомотивом" под вопросом, – заявил Федотов в интервью для РИА Новости.
Специалист уже пропустил игру "Сочи" с "Рубином" в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги. Встреча закончилась победой казанского клуба с минимальным счетом.
Четвертьфинальный матч Кубка России между "Сочи" и "Локомотивом" состоится на стадионе "Фишт" 7 апреля в 19:00 по московскому времени.
В РПЛ "Сочи" идет на седьмом месте, набрав 40 очков в 24 играх сезона.
Федотов может пропустить игру "Сочи" в четвертьфинале Кубка России
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов заявил, что может пропустить матч с "Локомотивом" в Кубке России из-за ангины.
Фото: prostoprosport.ru
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