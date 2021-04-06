Широков: видимо, Гончаренко удобен Галицкому

"Ожиданий никаких нет. Для "Краснодара" это топтание на месте. На контрасте сейчас будет чуть лучше, наверное, а дальше я не думаю, что кардинально что-то поменяется. Что, ЦСКА кардинально лучше играет, чем "Краснодар"? Поменяли шило на мыло. Они же говорят, что в "Краснодаре" игроки хуже, чем в ЦСКА. С чего вдруг Гончаренко их поднимет на другой уровень? ЦСКА разве прогрессировал три последних года? От этого я и отталкиваюсь, что, скорее всего, будет топтание на месте. Но посмотреть будет интересно. Как будет на самом деле, не знаю.
Удобен ли Гончаренко для Галицкого? Он, наверное, по такому принципу и выбирает себе тренеров. Видимо, удобен. Галицкий не хочет вперёд идти, ему нормально на месте топтаться. Его устраивает положение на четвёртых-шестых местах, когда-то будут третьими - будет считаться успехом. Им, скорее всего, нужен был иностранный тренер, чтобы двигаться вперёд. Можно было Карпина попробовать, но он занят", - сказал Широков.
Ранее стало известно, что новым главным тренером "Краснодара" назначен 43-летний Виктор Гончаренко, с декабря 2016 года по март 2021 года тренировавший ЦСКА. Под его руководством красно-синие дважды выигрывали серебряные медали чемпионата страны, завоевали Суперкубок России и пробились в четвертьфинал Лиги Европы. С "Краснодаром" он заключил контракт со сроком действия до конца июня 2023 года.
Прежний наставник "быков" Мурад Мусаев подал в отставку со своей должности после разгромного поражения на своем поле от "Ахмата" (0:5) в матче 24 тура Российской премьер-лиги. "Краснодар" с 34 очками после 24 матчей занимает 10 строчку в турнирной таблице чемпионата России. После зимней паузы "быки" выбыли из двух турниров. "Краснодар" в 1/16 финала Лиги Европы уступил загребскому "Динамо" по сумме двух матчей, а в 1/8 финала Кубка России краснодарский клуб уступил "Сочи".
Под руководством Мусаева "Краснодар" впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов, победив по сумме двух матчей греческий ПАОК (2:1, 1:2) в последнем раунде квалификации. В группе с "Челси", "Севильей" и "Ренном" "быки" заняли 3-е место, набрав в шести матчах 5 очков.
Первый матч под руководством Гончаренко "Краснодар" проведет 11 апреля. В рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги "быки" на выезде сыграют против тульского "Арсенала". Стартовый свисток будет дан в 14:00 мск.
Роман Широков провел в составе "Краснодара" 21 матч, в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.
Источник: "Чемпионат"
Широков: видимо, Гончаренко удобен Галицкому
Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера "Краснодара".
Фото: "Матч ТВ"
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