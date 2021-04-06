– Звезда. Даже в Англии многие команды за день до игры заезжают в отели, так что лучше молчи и играй в футбол. А если тебе что-то не нравится — чемодан-вокзал!, – написал Павлюченко в комментариях Instagram.
Напомним, ранее сербский нападающий негативно высказался о традиции российских клубов селиться в гостиницу накануне матча.
В кампании-2020/21 Деспотович провел 20 матчей в рамках РПЛ, забил 11 мячей и отдал три голевых передачи. Форвард проводит своей первый сезон в казанском "Рубине", куда перешел из "Оренбурга" на правах свободного агента.
"Рубин" занимает шестое место в таблице российской Премьер-лиги, набрав 40 очков в 24 матчах. Следующую игру подопечные Леонида Слуцкого проведут с "Ростовом" 10 апреля. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
Павлюченко – Деспотовичу: если тебе что-то не нравится — чемодан-вокзал!
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал слова нападающего "Рубина" Джорже Деспотовича о традиционном заезде команд в гостиницу перед матчем.
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