Напомним, что несколько лет назад Д'Амико заявил, что красно-белые проявляли интерес к итальянскому специалисту.
"Связывались ли со мной представители московского клуба в последнее время? Пока нет. Мы знаем, что в клубе происходят перемены, но на данный момент со мной из "Спартака" никто не связывался.
Возможен ли переезд Гаттузо в российский клуб? Пока не могу ответить, еще слишком рано, нужно дождаться окончания сезона. Сегодня нас ждет важнейший матч против "Ювентуса". Сейчас это первостепенно", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Напомним, что главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско решил покинуть команду по окончании сезона. Немецкий специалист не захотел продлевать заканчивающийся в мае контракт по семейным обстоятельствам. По словам Тедеско, из-за коронавирусных ограничений он не может видеться с семьей, которая живет в Германии. На пост нового главного тренера руководство "Спартака" рассматривает кандидатуры исключительно иностранных специалистов.
Агент Гаттузо: Дженнаро в "Спартаке"? Рано об этом говорить, нужно дождаться окончания сезона
Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы главного тренера "Наполи" Дженнаро Гаттузо, прокомментировал возможное назначение его клиента в "Спартак".
Фото: Getty Images
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