– Доменико Тедеско пришел на пост главного тренера по ходу прошлого сезона, и ему нужно было время, чтобы наиграть связки, комбинации. Сейчас команда понимает, что от нее хотят. "Спартак" показывает хороший и стабильный футбол, – приводит слова Комбарова издание "Известия".
Тедеско возглавил "Спартак" 14 октября 2019 года. В текущем сезоне красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 47 очков в 24 играх. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет четыре очка за шесть матчей до конца чемпионата.
Контракт немецкого специалиста с московской командой рассчитан до лета 2021 года. Ранее Тедеско заявлял, что не планирует продолжать сотрудничество со "Спартаком" после окончания действия соглашения.
Дмитрий Комбаров: "Спартак" показывает хороший и стабильный футбол
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров оценил работу главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско
Фото: ФК "Спартак"
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