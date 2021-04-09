Карпин: за три года в "Ростове" у нас было три команды, так что мне точно скучать не приходится

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, сколько команд ему пришлось построить за 3 года работы в клубе.

Фото: ФК "Ростов"