- Не скучно ли мне в "Ростове" каждые полгода начинать строительство команды с нуля? Не скучно - это 100%. Если по большому счету, то за 3 года здесь у нас было 3 команды. Первая с расстановкой 5-3-2, назовем ее условно "исландцы". Потом - 4-3-3 с Ионовым, Еременко, Поповым, Черновым, Норманном. Третья - та, что сейчас, молодая, задорная, перспективная. Так что мне точно скучать не приходится, - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".
В текущем сезоне главный тренер "Ростова" Валерий Карпин задействовал в матчах Российской премьер-лиги 39 различных футболистов, в том числе 37 полевых игроков и 2 вратарей. Прямо по ходу сезона произошла масштабная перестройка команды - в октябре 2020 года клуб покинули сразу 7 игроков основного состава, на смену которым были приобретены молодые и перспективные новички. В 24 проведенных турах "Ростов" набрал 37 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая на 6 очков от третьего места.
Карпин: за три года в "Ростове" у нас было три команды, так что мне точно скучать не приходится
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, сколько команд ему пришлось построить за 3 года работы в клубе.
Фото: ФК "Ростов"
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