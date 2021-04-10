"Мне неизвестен этот клуб", - сказал Фетисов.
Напомним, ранее появилась информация, один из клубов РПЛ связался с бразильским клубом "Палмейрас" и заявил о готовности купить полузащитника команды Рафаэля Вейгу почти за 8 млн евро. Уточняется, что "Палмейрас" не хочет расставаться с полузащитником, но может рассмотреть такой вариант, если будет предложена справедливая цена. Напомним, ранее сообщалось об интересе к Вейге со стороны ЦСКА и "Спартака".
Полузащитник Рафаэль Вейга провел в минувшем сезоне за "Палмейрас" 26 матчей в чемпионате Бразилии, забил 11 голов и сделал 1 результативную передачу. Вместе с бразильским клубом он стал обладателем Кубка Либертадорес - 2020.
Источник: Чемпионат
Источник: клуб РПЛ готов приобрести полузащитника "Палмейраса" почти за 8 млн евро
В "Спартаке" отреагировали на новость о готовности клуба РПЛ приобрести хавбека "Палмейраса" за 8 млн евро
Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что клуб РПЛ готов заплатить 8 млн евро за хавбека "Палмейраса" Вейгу.
Фото: ESPN
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!