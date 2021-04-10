Григоряна спросили, можно ли считать Марко Николича адекватной заменой Семину в должности наставника "Локомотива". Тренер не стал прямо отвечать на этот вопрос. Вместе с тем он назвал Семина уникальным явлением в футболе. Также Григорян отметил, что "Локомотив" не ошибся, назначив Николича на пост главного тренера.
"Давайте не будем в таком контексте про Палыча. Семин — это уникальное явление для футбола и России. Он святой, его трогать нельзя. Если бы его не уволили, "Локо" все равно боролся бы за чемпионство. А теперь вспомните, сколько Юрию Палычу лет. Это уникум.
Что касается Николича, то мы привыкли встречать людей по одежке, а серб — не самый фотогеничный: маленький, с лысиной, а также в момент его назначения преобладали симпатии к Палычу. Но Николич своей работой продемонстрировал, что "Локо" не ошибся и пригласил очень сильного тренера", - сказал Григорян.
Напомним, что Николич занял пост главного тренера "Локо" в мае прошлого года. Он сменил в этой должности Юрия Семина, с которым клуб не стал продлевать контракт.
В текущем розыгрыше РПЛ "Локомотив" под руководством Николича набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице.
Источник: Матч ТВ
Григорян: Семин - уникальное явление для футбола. Он святой, его трогать нельзя
Известный российский тренер Александр Григорян высказался о бывшем наставнике "Локомотива" Юрии Семине.
Фото: РИА Новости
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