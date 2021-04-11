Дзагоев рассказал о напутствии Олича перед выходом на замену в матче "Арсенал" - ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, какую установку дал ему главный тренер Ивица Олич перед первым выходом на поле после долгой травмы.
Фото: ПФК ЦСКА
- Какую установку давал Олич перед заменой? Перед игрой он спрашивал, как я себя чувствую, и предупредил, что даст мне около 30 минут игрового времени. Примерно так и получилось: счёт 1:1, у "Арсенала" удалили игрока. Прямо перед моим выходом на поле Олич сказал: "Давай, Дзага, сейчас как раз твоя игра!", - цитирует Дзагоева Sport24.

30-летний полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в четвертьфинальном кубковом матче против "Арсенала" (2:1) впервые появился на поле после травмы, полученной в матча 1/8 финала Кубка России против "СКА-Хабаровска", который состоялся в феврале 2021 года. Алан вышел на замену на 70 минуте, заменив полузащитника Ивана Облякова. На 86 минуте игры Дзагоев отдал результативную передачу на защитника Марио Фернандеса, который забил победный гол "армейцев".

Возвращение Дзагоева и гол Марио Фернандеса вывели ЦСКА в полуфинал Кубка России. Обзор матча с подробным разбором голов

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Теги: Кубок России ЦСКА Арсенал Тула Олич Дзагоев
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