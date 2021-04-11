Бубнов: главный итог московского дерби - смерть чемпионской интриги

Бубнов отметил, что после победы "Локо" над "Спартаком" чемпионская интрига умерла. По его словам, теперь "Зенит" не упустит первое место. Также Бубнов высказался о споре за второе место в чемпионате.
"Главный итог дерби — чемпионская интрига, думаю, умерла. Отыграть семь очков за пять туров очень трудная задача, тем более с календарем "Зенита", который теперь не отпустит золото. А вот спор за второе место и Лигу чемпионов разгорелся очень жаркий. "Локомотив" теперь отстает от "Спартака" всего на одно очко, но, как мы видели, имеет преимущество. Главным образом, в балансе игры и надежности обороны", - заявил Бубнов.
Отметим, что на данный момент "Зенит" лидирует в РПЛ, набрав 54 очка. "Спартак" идет вторым, имея в запасе 47 баллов. "Локомотив" замыкает первую тройку (46 очков).
Источник: Sportbox
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Фото: Sportbox
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