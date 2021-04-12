"Сыграли хорошо, было много моментов, могли забить больше.
Видно, что после второго тайма у нас появляются силы, чтобы переломить исход матча. Тренировочный процесс тоже изменился. В какую сторону? В лучшую", - приводит слова Карпова Sport24.
Напомним, что Олич сменил на посту главного тренера армейского клуба белорусского тренера Виктора Гончаренко, ныне возглавляющего "Краснодар". Под руководством хорватского специалиста ЦСКА одержал три победы подряд во всех турнирах.
18-летний Карпов в нынешнем сезоне принял участие в 11-и матчах, отличившись в них одним забитым мячом. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро.
Карпов: при Оличе тренировочный процесс в ЦСКА изменился в лучшую сторону
Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал победу над "Ротором" (2:0) в матче 25-го тура РПЛ, а также отметил изменения в тренировочном процессе команды с приходом Ивицы Олича.
Фото: ПФК ЦСКА
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