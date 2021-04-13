"Зенит" и "Урал" реже всех в чемпионате России доверяют игрокам до 21 года

Согласно отчету Международного центра спортивных исследований (CIES), "Зенит" и "Урал" реже других клубов РПЛ доверяют футболистам младше 21 года.
Фото: ФК "Урал"
CIES опубликовал результаты исследований, основанных на процентном соотношении минут, которые молодые игроки провели на поле к общему количеству игрового времени. Из этого отчета стало известно, что "Урал" (0,4%) и "Зенит" (0,7%) реже других клубов российской Премьер-лиги доверяет футболистам до 21 года.

Лидером РПЛ по данному показателю стал московский "Спартак" (14,1 %). Средний возраст команды красно-белых составляет 24,6 года, что наряду с ЦСКА делает их самой молодой командой чемпионата России.

Самым высоким показателем среди команд из топ-5 чемпионатов может похвастаться "Боруссия" из Дортмунда (28,5 %).

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Теги: Урал Зенит Спартак
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