Сульшер считает, что Марсьяль выбыл до конца сезона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал повреждение форварда Антони Марсьяля в матче за сборную Франции.
Фото: Getty Images
– К сожалению, у него травма колена. Потеря Антони может быть до конца сезона, что очень разочаровывает, – заявил Сульшер в интервью для Sky Sports.

Форвард сборной Франции получил травму колена в матче с национальной командой Казахстана (2:0) на отборочном турнире ЧМ-2022. В текущем сезоне Марсьяль принял участие в 22 играх английской Премьер-лиги, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

После 31 матча МЮ занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 63 очка. Следующую игру "красные дьяволы" проведут на "Олд Траффорд" с "Бернли" 18 апреля. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

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Теги: Сульшер Марсьяль Манчестер Юнайтед АПЛ
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